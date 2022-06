Carlos Tevez hangt schoenen aan de haak na overlijden vader: "Ben mijn grootste fan kwijt"

Carlos Tevez zag zijn contract bij zijn jeugdclub Boca Juniors afgelopen zomer niet verlengd worden. De aanvaller zat sindsdien zonder club en laat nu weten dat hij geen vervolg meer breit aan zijn carrière.



"Ik ben op pensioen. Er waren veel aanbiedingen, onder meer vanuit de Verenigde Staten, maar ik heb alles gegeven. Ik ben gestopt met spelen want ik ben mijn grootste fan kwijt", verwees de Argentijn naar de dood van zijn vader.



Tevez zette zijn eerste stapjes op het hoogste niveau in 2001, toen hij debuteerde voor Boca Juniors. Na een omzwerving bij het Braziliaanse Corinthians, belandde hij in de Premier League bij West Ham.



De Argentijn maakte meteen naam voor zichzelf over het Kanaal, wat hem een droomtransfer opleverde naar Manchester United. Al ruilde de excentrieke spits de rode kant van Manchester na 2 seizoenen in voor de blauwe buren van Manchester City.



Daarna volgden ook nog passages bij Juventus en het Chinese Shanghai Shenhua, waarna hij uiteindelijk voor een 3e keer terugkeerde naar Boca Juniors. Tevez verzamelde ook 76 caps voor de Argentijnse nationale ploeg en maakte daarin dertien goals.