Klimaatactiviste ketent zich vast aan het net tijdens halve finales Roland Garros

Halfweg de 3e set tussen Casper Ruud en Marin Cilic keken de twee spelers plots stomverbaasd toe hoe een vrouw zich vastketende aan het net. Op haar T-shirt het opschrift: "We have 1028 days left", een boodschap met een verwijzing naar de klimaatproblematiek.



Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten toeslaan tijdens een sportwedstrijd. De laatste maanden gebeurde dat ook al in het wielrennen en het voetbal. Het duel tussen Ruud en Cilic werd na een kort oponthoud weer hervat.