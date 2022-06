Finaliste Coco Gauff brengt vredesboodschap: "Peace End Gun Violence"

Dat is haar sportieve uitdaging, maar haar gedachten zijn vooral ook bij de huidige situatie in haar land, waar de voorbije dagen de verhalen over massaschietpartijen de wereld rondgingen. Na afloop van haar halve finale tegen de Italiaanse Martina Trevisan liet Gauff een veelzeggende boodschap achter op een camerascherm: "Peace End Gun Violence", gevolgd door een hartje. Ze kreeg er heel wat vragen over op de persconferentie. "Voor mij komt dit heel dichtbij. Toen ik 14 of 13 jaar was, waren enkele vrienden van mij betrokken bij de "Parkland shooting". Ik herinner me dat ik dat hele gebeuren toen redelijk uit de eerste hand kon bekijken, gelukkig konden mijn vrienden eraan ontkomen." "Ik vind het gewoon gek, dat zoveel jaren later nog niets echt veranderd is. Ik schreef de boodschap zodat de mensen thuis en over heel de wereld ze konden zien."

Gauff is net 18 en de jongste finaliste van een grandslamtoernooi in 18 jaar. Ze verloor in deze editie nog geen set en kijkt morgen de Poolse nummer 1 Iga Swiatek in de ogen, die verloor niet meer sinds februari.

Ik ga me niet druk maken over een tenniswedstrijd.

"Ik ben 18 nu en heb het recht om te stemmen. Ik wil die stem gebruiken"

Had ze hier speciaal over nagedacht? "Neen, toen ik naar die camera wandelde, had ik nog geen idee wat ik zou schrijven. Het voelde op dat moment gewoon het juiste om te schrijven."





"Ik stond vanochtend op en zag dat er weer een schietpartij was geweest.. Dat is niet normaal. Ik weet dat er nu meer aandacht voor is, maar dit issue zit al langer in mijn hoofd."





"Ik denk dat het nodig is dat er bepaalde hervormingen komen. Ik ben 18 geworden, ik heb het recht om te stemmen en ik wil die stem gebruiken."



Toen ze op het terrein vragen kreeg over de druk voor de finale, kon ze dat meteen relativeren: "In mijn hoofd doet dat er niet echt toe. Het is een grandslamfinale, maar er gebeurt zoveel in de wereld op dit moment, vooral in de Verenigde Staten. Ik ga me niet druk maken over een tenniswedstrijd."