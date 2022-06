Domper voor Romelu Lukaku: spits moet nog voor het halfuur naar kant met enkelblessure

Het is niet de week die Romelu Lukaku zich voorgesteld had.

De spits hoopte ongetwijfeld om zijn moeizame seizoen bij Chelsea toch nog met een positieve noot af te sluiten bij de Rode Duivels, maar dat draaide volledig anders uit. Eerder deze week kwam Lukaku al onzacht in botsing op training - hij was daardoor even onzeker - maar geraakte toch fit voor de derby tegen Nederland.

Alleen moest Lukaku nog voor het halfuur gewisseld worden met een enkelblessure. In een duel met Nathan Aké kwam zijn voet ongelukkig onder het lichaam van de Nederlander terecht. De recordschutter van de Duivels probeerde nog even verder te spelen, maar moest enkele minuten later alsnog naar de kant.

Teleurgesteld trok Lukaku meteen de kleedkamer in.



