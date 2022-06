Crowdfunding loont: Luka Van den Keybus haalt som om turndromen na te jagen

Vorige week brachten we het verhaal van Van den Keybus in het Journaal. De speerpunt van het Belgische mannenturnen vond het lastig om mensen geld te vragen op een website. Toch was er geen andere weg.



Van den Keybus mikte op een som van 9.500 euro "om gerust te kunnen zijn" om zijn droom - een succesvolle deelname aan het WK 2023 in eigen land en graag ook de Spelen van 2024 in Parijs - te verwezenlijken. Vanochtend stond er 10.646 euro op de website makeachamp.com.



Van den Keybus is iedereen erkentelijk, ook Sporza. Hij zat rond 2.400 euro voor de media-aandacht. Door het Journaal en alles dat daarbij kwam, liep het bedrag meteen op.

"In 2 à 3 dagen kwam er 4.000 à 5.000 euro bij. Dat houd je niet voor mogelijk", zegt Van den Keybus.

Meer: vanochtend bleek dat Van den Keybus al dik 1.000 euro boven zijn doel zit. De turner kan dus met een gerust hart zijn dromen blijven najagen.