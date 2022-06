Op 15 augustus 2012 keken België en Nederland elkaar in de ogen in Brussel. Het oefenduel bleek om meer dan één reden historisch. Het was de eerste interland van Marc Wilmots als vaste bondscoach, een jong België draaide een achterstand om in een overtuigende 4-2-zege. Het publiek genoot. Een spandoek "Onze generatie, onze droom" bleek een grote profetische waarde te hebben. Bekijk het verslag in het Journaal van toen.