Alexandre Lacazette neemt na vijf seizoenen afscheid van Arsenal

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook bevestigd. Alexandre Lacazette neemt afscheid van Arsenal. Hij was al een tijdje geen basisspeler meer en krijg nog maar weinig speelminuten.



"Ik heb vijf geweldige jaren gehad bij Arsenal, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en een nieuw avontuur. Ik zal mijn periode bij deze club niet snel vergeten, want van kleins af aan droomde ik ervan hier te spelen", gaf de spits mee via de clubwebsite.

Wat het volgende avontuur wordt van Lacazette is vooralsnog niet geweten. Hij wordt gelinkt aan een terugkeer naar zijn oude club, Olympique Lyon.