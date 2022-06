Isaac Kimeli duikt met toptijd ruimschoots onder EK- en WK-minimum op de 5.000 meter

Isaac Kimeli is tweede geworden op de 5.000 meter in Montreuil (Frankrijk) in 13'04"72. Hij plaatst zich met die kanontijd voor het WK in Eugene en het EK in München. Voor het EK was 13'24"00 nodig, voor het WK 13'13"50. Het persoonlijk record van Kimeli stond sinds 2019 op 13'13"02.