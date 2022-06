Diksmuide is de eerste Vive le Vélo-stad in Vlaanderen

Daar starten in de namiddag onder begeleiding van onder meer Ine Beyen, Jo Planckaert, Astrid Stockman, Nico Mattan, Peter Farazijn, Bart Schols, Sammy Neyrinck en Geert Meyfroidt om de routes van 28 km en 53 km in te fietsen. Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk.

Op bovenstaande bordjes die verspreid staan in het West-Vlaamse landschap vind je twee QR-codes. Als je de linker QR-code scant, word je meegenomen op een toeristische trip.

Van de Grote Markt in Veurne tot de Smedenpoort in Brugge, van Vloethemveld tot in de Handzamevallei, van de Ieperse Menenpoort tot op de Kemmelberg, over Poperinge via Lonaar De Moeren en de Hoge Blekker, de Collegebrug in Kortrijk, het Roeselaarse museum Koers, het kasteel van Wijnendale, natuurdomein de Blankaart en nog veel meer.

Bij het scannen van de rechter QR-code krijg je dan weer een wielerverhalenmix van de wielerhelden Briek Schotte, Gino Bartali, Andre Noyelle, Freddy Maertens, Karel Van Wijnendaele, Romain en Sylvère Maes, Odiel Defraeye en vele anderen passeren de revue.