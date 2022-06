Wie is Danny Buijs, de Nederlandse Simeone in Mechelen? "Hij houdt zich nooit in"

In zijn zoektocht naar een opvolger voor Wouter Vrancken is KV Mechelen in Nederland op Danny Buijs gestoten, de coach van Groningen. Volgens Frank Molema, de clubwatcher van het Algemeen Dagblad, heeft Buijs een uitgesproken profiel.

Als speler stond Danny Buijs bij onder meer Feyenoord, Groningen en ADO al bekend om zijn onverzettelijkheid en die lijn heeft de bijna 40-jarige Nederlander doorgetrokken als coach. "Hij is een heel aanwezige coach langs de lijn, die soms iets té veel schreeuwt", schetst Frank Molema (AD) zijn profiel bij Sporza. "Dat koppelt hij aan een hoge werkethiek: hij is vaak als eerste op de club en vertrekt als laatste." "Dat maakt hem ook heel geliefd bij de supporters. Hij is dan ook met luid applaus uit Groningen vertrokken." De parallel met Diego Simeone, de succesrijke brulboei van Atletico Madrid, is snel getrokken. "Dat is misschien iets té veel eer. Maar hij is wel ook een coach die inzet op een goeie defensie en die er een ster in is om de ruimtes goed af te dekken. Hij is ook sterk in zijn analyse van de tegenstander."

"Je moet sterk in je schoenen staan als speler"

Net zoals Diego Simeone kreeg Danny Buijs het in het verleden vaak aan de stok met de scheidsrechter. "Hij houdt zich zeker niet in als hij vindt dat die een slechte match fluit. Hij denkt niet na over de gevolgen." Ook zijn eigen spelers spaart hij niet. "Als hij straks vindt dat de spits van KV Mechelen een slechte match heeft gespeeld, dan zal hij zeker zeggen dat hij er niets van bakte. Zoiets zegt hij recht in je gezicht, maar ook in de media. Je moet dus sterk in je schoenen staan als speler." Bovendien ben je zelden zeker van je plaats bij Buijs. "Hij gooit zijn ploeg heel vaak over de kop, zeker afgelopen seizoen. Zelden speelde hij met dezelfde 11 spelers een paar weken na elkaar." "Misschien is hij een trainer die veel twijfelt. Als dan iemand wat minder speelt, geeft hij snel een andere speler een kans." "Hetzelfde geldt trouwens voor spelsystemen. De ene week speelt hij 5-3-2, maar een week later kan het al 4-4-2 zijn. Heel veel rechtlijnigheid zat er bij Groningen niet in."

"De Nederlandse top zat niet te wachten op Buijs"