West Ham-speler Kurt Zouma krijgt na monsterboete nu ook taakstraf voor dierenmishandeling

Het was de broer van Kurt Zouma die begin dit jaar een filmpje op Snapchat plaatste waarin te zien was hoe de verdediger in zijn keuken een kat oppakte en door de lucht schopte. Hij gooide ook een schoen naar het angstige beestje, dat ook nog een mep op haar kop moest incasseren.



West Ham, de werkgever van Zouma, legde de Fransman prompt een boete van zo'n 300.000 euro op. Sponsor Adidas zette de samenwerking met de verdediger stop.



Daar is nu dus nog een taakstraf van 180 uur bovenop gekomen. Zijn broer Yoan, die het tafereel filmde, krijgt een taakstraf van 140 uur. De voetballer mag ook 5 jaar geen kat houden. De rechter in Londen noemde de feiten "beschamend en verwerpelijk".