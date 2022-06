Mbaye Leye voorgesteld bij Zulte Waregem: "Heel blij om hier weer te zijn"

Mbaye Leye maakte er woensdag geen geheim van dat ook andere clubs aan zijn mouw trokken. "Ik ben heel blij om hier weer te zijn. Ik had ook andere aanbiedingen, maar Zulte Waregem was de club waar ik graag naartoe wilde", vertelt de 39-jarige Senegalees.



"Ik ken de club goed. Hier staat nu een nieuw project en ik ben blij daar deel van uit te maken samen met het bestuur, de supporters, iedereen die van de club houdt. We moeten allen samenwerken om de stabiliteit terug te vinden."



Leye is de topschutter aller tijden van Essevee, maar verwacht niet dat hij daardoor meer krediet zal krijgen. "Maar de mensen hier kennen wel mijn mentaliteit. Er moet hard gewerkt worden. Als we daar ook nog spelplezier aan kunnen toevoegen, is het heel mooi."



"Voor de supporters is het een moeilijk seizoen geweest. Het is wel de bedoeling dat zich dat niet herhaalt. De steun van de fans zal daarin heel belangrijk worden. Ik hoop dat ze altijd achter de club en de ploeg zullen staan. Samen gaan we proberen om er een mooi seizoen van te maken."



Mogen de fans veel nieuwe gezichten verwachten? "We kennen de financiële toestand van de club. Daar moeten we verstandig mee omgaan. Het heeft geen zin om naar spelers te gaan kijken die 2 of 3 miljoen euro kosten. Het wordt een uitdaging om goeie spelers te vinden die niet te duur zijn."