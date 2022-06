Isabelle en Daan van (der) Elst: Nederlandse schaatsers kiezen voor de Belgische driekleur

"In het Belgische schaatsen kan ik me makkelijker plaatsen op meerdere afstanden, zo kan ik me tonen op internationale toernooien en hopelijk medailles winnen onder de Belgische vlag."

"Ik ben op een punt gekomen waarop ik keuzes moet maken", vertelt van Elst . "Ik wil dolgraag naar de Olympische Winterspelen in 2026 en heb dankzij mijn moeder de Belgische nationaliteit. In Nederland zit ik al een paar jaar aan te leunen tegen de olympische norm, maar krijg ik weinig kansen."

"België staat op de schaatskaart, maar het kan nog beter"

Van Elst werd geboren in Haarlem en woonde haar hele leven in Nederland. Ze heeft nog veel familie in ons land wonen en voelt zich naar eigen zeggen "evenveel Belgisch als Nederlands."

Veel tijd zal de schaatsster nochtans niet doorbrengen in ons land.

"Ik train momenteel met de Noorse nationale ploeg mee. Zij hebben een heel plan uitgetekend met het oog op de Olympische Spelen in 2026. Je kan het een beetje vergelijken met het schema van Bart Swings. Hij traint in Nederland met het "IKO team" mee."

"Met Swings heb ik trouwens gesproken over mijn keuze om over te stappen naar België. Hij zei me dat ik de overstap best nu maak omdat ik dan nog een hele olympische cyclus kan meemaken. Hanne en Stijn Desmet ken ik nog een stuk beter. Met hen heb ik in Heerenveen in hetzelfde huis gewoond."

"België heeft zich mooi op de kaart gezet met hun recente succes", vervolgt Van Elst.

"Toch denk ik dat het nog veel beter kan. Ik hoop dat we met het Belgische vrouwenteam op termijn kunnen meedoen met de teamsprints of ploegenachtervolgingen. Voor mezelf wil ik me nu vooral focussen op de 1000 en 1500 meter.