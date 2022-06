De verklaring voor het mindere seizoen van Messi? "Ik heb lang afgezien door corona"

Begin januari testte Lionel Messi positief op corona en minder dan 3 weken later maakte hij al - tegen het advies van de dokters in - zijn comeback. Nu beseft Messi dat hij beter naar zijn lichaam had moeten luisteren.

"De waarheid is dat het me erg hard getroffen heeft. Er waren heel wat nawerkingen, vooral in mijn longen. Ik kon anderhalve maand niet eens fatsoenlijk lopen, omdat mijn longen aangetast waren."

"Ik ben sneller teruggekeerd dan ik had moeten doen en dat heeft het erger gemaakt. Het heeft voor een terugval gezorgd. Maar ik wilde gewoon doorgaan. En op het einde werd het erger."

Messi sloot zijn eerste seizoen bij PSG af met 11 goals in 34 matchen. Toch is hij ervan overtuigd dat hij nog heel wat in zich heeft op zijn 34e. "Komend seizoen zal anders zijn. Ik ben al voorbereid op wat er komt. Ik ken de club, ik ken de stad en ik voel me wat meer op mijn gemak in de kleedkamer. Ik weet dat het anders zal zijn."