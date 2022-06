Verrassing! Luister of kijk naar een extra (lange) aflevering van 90 minutes om seizoen af te sluiten

Surprise van de chefs, als dank voor een jaar lang massaal en trouw luisteren.



Opperchef Steven is voltijds aan het barbecueën in Marbella, maar wordt vakkundig vervangen door Gill Swerts (die door zijn naam te vanbasteren - pun intended! - al meteen de titel aan de aflevering schonk. Champions en een beetje Conference League, de Belgische trainerscarrousel én er bewoog iets in het Forest van Nottingham, en het was niet Robin Hood…



Tot volgend seizoen!