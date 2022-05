Red Bull blijft trouw aan zijn tandem en geeft nu ook Sergio Perez contractverlenging

De onderhandelingen over een nieuw contract voor Perez liepen al voor zijn succesvolle race in Monaco. Hij zou zijn handtekening zelfs al voor zijn zege in de Grote Prijs gezet hebben. Een gelukkig toeval dus.

Perez kwam vorig jaar naar het team van baas Christian Horner en blijft nu dus nog twee jaar langer, tot 2024. Hij staat op dit moment derde in de WK-stand, achter Charles Leclerc en zijn ploegmaat Max Verstappen.

"We hebben eigenlijk niet moeten nadenken over deze beslissing", zei Horner in het persbericht van de ploeg. "Hij heeft keer op keer bewezen dat hij een fantastische ploegmaat is, maar hij is zelf ook uitgegroeid tot een winnaar."

Perez heeft zich vorig jaar inderdaad een uitstekende ploegmaat getoond. Hij hielp Max Verstappen mee aan de wereldtitel, bijvoorbeeld door Lewis Hamilton in de laatste race van het seizoen zo lang mogelijk op te houden.

Maar hij zou dus ook zelf voor GP-zeges mogen strijden. "Hij heeft opnieuw een grote stap gezet", zegt Horner. "De kloof met Verstappen is weer wat kleiner. Zijn snelheid, zijn race-inzicht en zijn ervaring wilden we absoluut houden."



Eerder tekende Max Verstappen al een - erg lucratief - nieuw contract tot 2028. Er is bij Red Bull dus voorlopig geen plaats voor nieuwe rijders.