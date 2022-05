Menstruele krampen verhinderen stunt van Zheng tegen nummer 1: "Heel veel pijn op 1e dag"

Onze tennisman Dirk Gerlo had haar vooraf al wel wat kansen gegeven als uitdager van Swiatek en Zheng, de nummer 74 van de wereld, greep die kansen ook in de eerste set, die de 19-jarige met 7/5 in de tiebreak won.



Die prestatie kreeg evenwel geen vervolg, Zheng had te veel last van haar regels. De Chinese vertelde dat ze geen pijn voelde tijdens de eerste set, maar bij 3-0 achter in de 2e set vroeg ze een medische time-out. Ze liet haar rug masseren en dook even de kleedkamer in om haar rechterdij te laten intapen.



"Mijn been speelde inderdaad ook op, maar vergeleken met mijn buikpijn was dat niets", legde Zheng na de match uit. "Ik kon mijn tennis niet spelen, mijn buik deed te veel pijn."



"Het gaat om vrouwenzaken", klonk het eerlijk logisch. "De eerste dag is altijd zo zwaar, dan heb ik heb heel veel pijn, maar toch moet ik sporten. Ik kan niet tegen mijn natuur ingaan."



"Op zo'n moment wens ik écht dat ik een man zou kunnen zijn op het terrein, zodat ik daar geen last van moet hebben."