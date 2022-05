Iljo Keisse op Gullegem Koerse: "Kermiskoers-circuit is bijna helemaal verdwenen"

Iljo Keisse (39) is bezig aan zijn laatste maanden in het wielerpeloton. Een carrière in de ploegwagen wacht, maar momenteel focust hij zich nog volledig op zijn job als wielrenner.

"Ik ben nog altijd 100% coureur", vertelt Keisse daarover resoluut. "Het gaat misschien niet altijd zoals ik wil, maar ik blijf er vol voor gaan tot het einde van het jaar. Wielrenner kan je trouwens niet zijn aan maar 50%."

Vandaag staat er met Gullegem Koerse nog eens een authentieke kermiskoers op het programma. Een uitstervend soort op de wielerkalender?





"Daar lijkt het wel op", aldus Keisse. "Vroeger was er nog een echt kermiskoers-circuit, waar renners 100 dagen per jaar konden koersen in eigen land. Dat is nu volledig verdwenen. Jammer, want die koersen liggen toch aan de basis van het Belgische wielrennen. Je hebt nog een paar grote kermiskoersen, maar de andere verdwijnen allemaal."

De organisaties wijten het aan een gebrek aan toppers aan de start. De renners hebben dan weer een andere reden. Zij halen de hoge kosten aan als voornaamste beweegreden voor hun afwezigheid.

"Het is voor veel renners financieel niet interessant om die kermiskoersen te rijden", vertelt Keisse. "Een groot deel van hun startgeld gaat naar de fiscus, dus rekenen zij op de organisatie om hen tegemoet te komen. Dat is niet vanzelfsprekend", besluit Keisse.