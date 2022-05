Gerlo over 59e Djokovic-Nadal vanavond op Roland Garros: de finale in de kwartfinale

Dirk Gerlo volgt Roland Garros op de voet en belicht elke dag een of ander thema voor of achter de schermen. Vandaag kan onze tennisman niet voorbij de kraker tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic, vanavond niet voor 20.45 uur in de kwartfinale.

Niet eens één minuut nadat Rafael Nadal Felix Auger Aliassime had uitgeschakeld begon het duel al tussen de 2 titanen, Novak Djokovic en Rafael Nadal. Wanneer zou die kwartfinale, de "finale avant la lettre", gespeeld worden? Overdag of ’s avonds in "prime time", in de exclusievere avondsessie?



Vorig jaar had Novak Djokovic aan het langste eind getrokken met een avondmatch, toen in de halve finales. Dus zou het nu wel Nadal worden met een middagmatch met hopelijk wat zon en zachtere temperaturen...



Een 13-voudige kampioen kon je toch geen 2 keer op een rij in omstandigheden die hem minder liggen, laten opdraven (kouder, zwaardere baan, beetje vochtiger waardoor hij minder zijn spel zou kunnen opdringen)?



Djokovic liet weten dat hij liever de avond heeft en dat hij al 2 keer naar de tweede baan, "le court Suzanne Lenglen", was verbannen. Nadal koos nadrukkelijk voor de

dag, want graveltennis moet overdag in natuurlijk licht en liefst met zon en warmte gespeeld worden.



Begrepen, maar - dachten de organisatoren - niet echt van groot belang. Want er is ook het contract van Roland Garros met de omroepen, de "broadcasters". Sinds vorig jaar heeft Amazon met Prime Video een exclusieve overeenkomst voor de uitzendingen van die avondmatchen. Het betaalt daar ook 15 miljoen euro per jaar voor.



En die berg geld woog duidelijk zwaarder door dan de jarenlange, traditierijke, maar financieel minder lonende deal met de openbare omroep. Dus, avond! De Amerikanen van Amazon lieten wel weten dat de Fransen voor één keer gratis online zouden kunnen kijken.



Wie vanuit het buitenland, bij ons bijvoorbeeld, moet rekenen op RTBF of Eurosport, kan het vergeten. Of je moet een abonnement hebben op hun "player". Jammer, heel jammer. Doodzonde is nog een beter woord.



Vorig jaar won Djokovic in de halve finale van Nadal.

Opvallend beleefd

Maar Novak Djokovic heeft dus een eerste slag thuisgehaald. Hij was vorig jaar tijdens de avondsessie tegen Berrettini en Nadal duidelijk in zijn sas.



En als je kijkt naar de voorbije week, dan kan je niet anders dan vaststellen dat de Servische nummer 1 van de wereld de voorbije anderhalve week al de betere tennisser was.



Met Rome erbij won Djokovic 22 opeenvolgende sets. Nadal was in zijn 4 matchen tot nu toe geen voorbeeld van regelmaat. Bij momenten vintage Nadal, maar bij momenten zoals zondag in de eerste en de vierde set tegen Auger Aliassime bleef Nadal ver onder het niveau van zijn gloriejaren, die resulteerden in 13 titels in Parijs.



In de 5e en laatste set en vooral in de slotfase daarvan liet Nadal dan wel weer zien waarom je hem nooit kunt afschrijven. Misschien had hij deze wedstrijd, deze loodzware test – fysiek en mentaal - wel nodig.

Ik had niet eens gedacht hier te kunnen spelen met mijn voet en ik zit in de kwartfinale. Daar moet ik van genieten, want elke match hier kan mijn laatste zijn in Parijs. Rafael Nadal

Op de persconferenties bleven de 2 toppers opvallend beleefd voor elkaar. Geen van de twee wil zich favoriet noemen. Djokovic: "Dit is de match waar iedereen al over sprak van bij de loting. Ik ben blij dat ik tot nu toen niet al te lang op de baan heb moeten staan."



"Elke match tegen Rafael op Roland Garros is een fysieke strijd. Het is de zwaarste uitdaging die er bestaat hier. Maar ik ben er klaar voor. Ik voel me goed, ik ben tevreden over hoe ik de bal raak. Ik ben positief over mijn kansen."



En Nadal: "Het wordt een enorme uitdaging tegen Novak. Ik heb de voorbije maanden niet zo’n match gehad. Hij won nu al 9 wedstrijden op een rij met die titel in Rome ook. Hij verliest hier geen set. Hij zal wel vol vertrouwen zitten."



"Maar ik ken mijn situatie met mijn voet. Ik had niet eens gedacht hier te kunnen spelen en ik zit in de kwartfinale. Daar moet ik van genieten, want elke match hier kan mijn laatste zijn in Parijs. Ik hoop dat ik mezelf tegen de nummer 1 een kans kan geven om mijn allerbeste niveau te halen en dan zien we wel."



Laat dat laatste even doordringen. Als Nadal, die over een paar dagen 36 jaar wordt, vanavond verliest, dan zou dat wel degelijk het einde kunnen zijn van 17 jaar tennisgeschiedenis van Nadal in Parijs.

Statistieken

Een hele hoop natuurlijk. Om te beginnen het aantal duels tussen de grote 3. Roger Federer (die normaal in de zomer ergens na Wimbledon in Amerika zijn comeback maakt) tegen Nadal, Federer tegen Djokovic en Nadal tegen Djokovic.



Djokovic speelde 50 keer tegen Federer en Nadal 40 keer en opvallend: zowel Djokovic als Nadal won meer matchen tegen Federer dan ze er verloren. Maar niet één duel komt in de buurt van Djokovic-Nadal.



Straks staan ze voor de 59e keer tegenover mekaar. Van de vorige 58 werden er 30 door Djokovic, 28 door Nadal gewonnen. Nadal was door de jaren heen wel de betere op gravel. 27 ontmoetingen, de score 19/8 voor Nadal en in Parijs is dat 7/2.



De jongste, de halve finale vorig jaar hier, ging in 4 sets wel naar de latere winnaar Djokovic.



Nog meer cijfers. Nadal won sinds zijn debuut in Parijs in 2005 109 matchen op Roland Garros. Djokovic, ook eerste keer in 2005, won er 85. Ze duelleerden een eerste keer in 2006, ook in de kwartfinale. Djokovic gaf nadat hij de eerste set verloren had, op in de tweede.



Nog een paar veelzeggende weetjes. Van die 58 duels tussen de 2 tenoren won de winnaar van de openingsset meestal ook de match. Vorig jaar was dat niet zo, Nadal won de eerste. Naarmate de avond vorderde, het donker en frisser werd, nam Djokovic de bovenhand. In de voorbije 4 wedstrijden stond Nadal 2,5 uur langer op de baan dan Djokovic. Alle cijferanalyses geven ook een licht, maar onmiskenbaar voordeel aan de Serviër.



Djokovic sloeg 31 aces en 2 dubbele fouten. Bij Nadal was dat 7/7. Djokovic won 77% van de punten op zijn eerste opslag. Nadal 73. Cruciaal ook: Djokovic redde 82% van de breakpunten die hij moest wegwerken, Nadal 50%.



Djokovic op papier dus de favoriet. Maar dit is Parijs. Als Nadal nog eens zijn fenomenale forehand echt in stelling kan brengen, dan wordt dit 59e duel opnieuw een match voor de geschiedenisboeken van het tennis.

Roland Garros Novak Djokovic ( 1 , crown 1 ) Novak Djokovic Rafael Nadal ( 5 , crown 5 ) Rafael Nadal 20u45