Emma Plasschaert start als vierde aan medaillerace in WB zeilen in Almere

clock 17:10 17 uur 10. Plasschaert begint als vierde aan medaillerace. Na een topdag gisteren is Plasschaert er vandaag in geslaagd haar podiumkansen gaaf te houden. Ze begon ijzersterk met een zege in de eerste regatta, maar twee mindere regatta's (een 17e en 26e plaats) deden haar van het podium tuimelen. Ze start morgen als vierde aan de medaillerace, met een puntje meer dan de derde. Isaura Maenhout en Anouk Geurts hebben er een erg sterke dag opzitten. In de 49er FX klommen ze naar een tweede plaats. De twee Belgische duo's in de 49er deden het iets minder vandaag. Lefèbvre en Pelsmaekers staan nu achtste. De Jonghe en Heuninck zakten van een vijftiende naar een zeventiende plaats.

clock 03-06-2022 03-06-2022. clock 20:46 20 uur 46. Emma Plasschaert maakt flinke sprong. Emma Plasschaert trekt de opwaartse trend door in Nederland. Gisteren zette ze haar opmars al in met een 3e plaats, vandaag finishte ze 2e in de 4e race en won ze de 5e race. Plasschaert staat na haar topdag nu op de 3e plaats in de tussenstand.

clock 02-06-2022 02-06-2022. clock 21:20 21 uur 20. Dag 2: Plasschaert stijgt naar de 13e plaats. Emma Plasschaert heeft het goeie gevoel nog niet helemaal te pakken, maar dankzij een 3e plaats in de 3e race is ze wel opgerukt naar de 13e plaats. De Turkse Guzel leidt voor de Française Cervera, met allebei 6 strafpunten. Plasschaert zit aan 22 strafpunten. Eline Verstraelen staat 45e.



Bij de 49ers hebben De Jonghe en Heuninck hun koppositie niet kunnen vasthouden. Zij staan nu 12e en zagen de andere Belgische combinatie Lefèbvre/Pelsmaekers heb voorbijsteken, naar de 5e plaats.



In de 49er FX kon het duo Maenhaut/Geurts de mislukte start (21e) snel wegpoetsen met een 7e, 3e en 4e plaats. In totaal staan ze 6e. Claeyssens/Spijkervet liggen in de Nacra 17 op de 11e positie.





clock 01-06-2022 01-06-2022. clock 21:32 21 uur 32. Emma Plasschaert staat na afloop van de eerste race van de Allianz Regatta in het Nederlandse Almere op de 27e plaats in de ILCA 6-categorie. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck prijken aan kop in de 49er. Met Eline Verstraelen kwam nog een tweede Belgische aan de start in de ILCA 6. Zij staat op de veertigste plaats. De leiding is in handen van de Française Marie Barrué. In de 49er staan Arthur De Jonghe en Jan Heuninck na winst in de eerste regatta aan de leiding. Yannick Lefèbvre zeilde met Tom Pelsmaekers naar de negende plek. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts kwamen nog niet in actie in de 49er FX. De Allianz Regatta in Almere is onderdeel van de Hempel World Cup series. Bij de ILCA 6 staan acht regatta's en een medaillerace op het programma. Bij de 49er en 49er FX gaat het om twaalf regatta's en een medaillerace.

