Emma Plasschaert opent met 27e plaats op WB zeilen in Almere

21 uur 32. Emma Plasschaert staat na afloop van de eerste race van de Allianz Regatta in het Nederlandse Almere op de 27e plaats in de ILCA 6-categorie. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck prijken aan kop in de 49er. Met Eline Verstraelen kwam nog een tweede Belgische aan de start in de ILCA 6. Zij staat op de veertigste plaats. De leiding is in handen van de Française Marie Barrué. In de 49er staan Arthur De Jonghe en Jan Heuninck na winst in de eerste regatta aan de leiding. Yannick Lefèbvre zeilde met Tom Pelsmaekers naar de negende plek. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts kwamen nog niet in actie in de 49er FX. De Allianz Regatta in Almere is onderdeel van de Hempel World Cup series. Bij de ILCA 6 staan acht regatta's en een medaillerace op het programma. Bij de 49er en 49er FX gaat het om twaalf regatta's en een medaillerace. .