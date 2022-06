Dirk Gerlo over vergeten Kroaat Cilic: "Hij staat weer waar hij hoort: aan de top"

Cilic toonde al snel dat hij goed was op de gras- en hardcourtbanen. Op Queens (dat hij later twee keer zou winnen) klopte hij als tiener nog de toenmalige grasspecialist Tim Henman. De klim op de wereldranglijst was ingezet. In 2008 won hij zijn eerste toernooi in New Haven en in de grandslams begonnen de resultaten te komen.



Opgelijst ziet dat er als volgt uit: tussen 2008 en nu bereikte Cilic 12 keer de 1/8e finales op een grandslam, 8 keer de kwartfinales, hij speelde en verloor twee halve finales en bereikte 3 finales.

In die finales was Roger Federer twee keer te sterk, in Melbourne en op Wimbledon, maar in 2014 was er de ultieme revanche. Op weg naar de titel in New York versloeg Cilic Federer in de halve finales.



2014 tot en met 2018 waren de topjaren met vaak beklijvende duels tussen Cilic en de grote drie. Cilic klom naar plaats 3 op de wereldranglijst. Met Kroatië won hij in 2018 de Davis Cup tegen Frankrijk.



Maar daarna werd het toch wat moeilijker. Er volgden nog wel toernooizeges, maar de constante was wat weg en Cilic gleed zelfs uit de top 30.