18 (ex-)Rode Duivels ontvangen hun UEFA A/B-trainersdiploma

Alle 18 deelnemers aan de cursus waren geslaagd voor dit eerste deel, in alfabetische volgorde: Boyata, Ciman, De Bruyne, Defour, G. Gillet, Kabasele, Lombaerts, Mertens, Mignolet, Pocognoli, Praet, Sels, Simons, Tielemans, Trossard, Vermaelen (huidig assistent van bondscoach Roberto Martinez), Vertonghen en Witsel.



De plechtige uitreiking gebeurde in het bijzijn van Martinez, directeur trainersschool Kris Van Der Haegen, KBVB-CEO Peter Bossaert en een UEFA-afgevaardigde. Het initiatief kwam van Martinez en de bond, de bondscoach wilde zijn spelers voorbereiden op de volgende stap in hun carrière en hen in het Belgische voetbal betrokken houden.