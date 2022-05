Waarom is de triple-bull-finish zo zeldzaam in het darts? "Eigenlijk is het not done"

Bull. Bull. Bull. Simon Whitlock liet gisteren de Dutch Darts Open uit zijn dak gaan door zijn wedstrijd te beslissen met 3 pijltjes in de bull's eye. Een geweldig shot, dat we maar zelden te zien krijgen. Dartsexpert Erik Clarys legt uit waarom.

Simon "The Wizard" Whitlock was gisteren op de Dutch Darts Open 150 punten verwijderd van een overwinning tegen de Zweed Daniel Larsson. De meeste darters denken dan meteen aan een check-out-route via de tripel 20, maar de excentrieke Whitlock koos voor de zeldzame bull-bull-bull. "Je ziet de check-out inderdaad zelden tijdens wedstrijden", aldus Erik Clarys. "In de dartswereld wordt zo'n shot vaak beschouwd als respectloos. Als je drie pijlen in de hand hebt, dan offer je meestal één pijl op om dan naar een makkelijke dubbel te gaan. Meteen naar de bull's eye mikken is eigenlijk wat uitpakken."

Een check-out waarbij je naar verschillende getallen moet gooien, blijft veel moeilijker. Erik Clarys

Aartsmoeilijk is het shot trouwens ook niet volgens Clarys. "Het is natuurlijk wel lastiger dan een 180. De oppervlakte van de bull's eye is nu eenmaal kleiner dan die van de tripel 20. Toch blijft een check-out waarbij je naar verschillende getallen moet gooien veel moeilijker. Als je eerste pijl al meteen in de bull's eye zit, dan heb je een heel goede richtljin." "Een 141-finish - tripel 20, tripel 19, dubbel 12 - heeft een hogere moeilijkheidsgraad wat mij betreft. Zeker als je op het punt staat om een 9-darter te gooien."

Heeft Clarys zich tijdens zijn carrière zelf ooit gewaagd aan een triple-bull-finish? "Ik heb het wel gedaan, maar dan enkel tijdens demonstraties. In een officiële wedstrijd heb ik het nooit gedaan omdat het toen gewoon "not done" was. Tegenwoordig zie je zulke shots wel iets vaker. De lijn tussen acceptabel en respectloos lijkt een beetje te vervagen."