Top 10 gedecimeerd: in zoektocht naar uitdager voor nummer 1 Swiatek komt Gerlo uit bij Qinwen Zheng

Een 2e week dus op Roland Garros zonder Belgen in het enkelspel. Bij de mannen houden de grote namen allemaal stand, morgen de clash waar we al 1,5 week naar uitkijken tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Maar wat gezegd van de 2e week bij de vrouwen. Uit de top 10 hebben we alleen nog de nummer 1. Tennisman Dirk Gerlo gaat op zoek naar uitdagers voor de gedoodverfde favoriete Iga Swiatek.

Van 2 tot en met 10 zitten ze allemaal al thuis: titelhoudster Krejcikova, Sakkari, Badosa, Kontaveit, Jabeur, Sabalenka, Pliskova, Collins en Muguruza.



En dus is het zoeken naar mogelijke uitdagers voor Iga Swiatek. Vandaag misschien dus al, want aan de andere kant van het net in de achtste finale, Qinwen Zheng. Zheng is 19 jaar, ze is de enige van 4 Chinese speelsters die nog in de running is.



Zo meteen meer over Zheng. Eerst dit nog even. Sinds haar landgenote Peng Shuai op 2 november van vorig jaar op het sociale netwerk Weibo postte dat ze verkracht was door ex-vicepremier Zhang Gaoli ligt de tennisnatie China zwaar onder vuur.



Ondanks een paar publieke optredens en de niet-overtuigende tussenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is er nog altijd geen echt overtuigend bewijs dat Peng Shuai vrij kan spreken en bewegen. En dus blijft de WTA dit jaar met alle toernooien weg uit China.



Amélie Maursemo, de toernooidirecteur van Roland Garros, heeft geprobeerd om Peng Shuai uit te nodigen naar Parijs, maar haar vraag bleef zonder antwoord.

Peng Shuai.

Gepolijst door Carlos Rodriguez, de ex-coach van Justine Henin

Uiteraard kreeg Qinwen Zheng hier al vragen over Peng Shuai. Ze zei dat ze geen informatie had en dat ze daardoor ook niet kon antwoorden. Echt verbazend is dat ook niet.



Zheng woont en traint al 2 jaar in Spanje. Haar coach daar: gravelspecialist trouwens en ex-top 100-speler Pere Riba.



Zheng werd geboren in een van die vele Chinese miljoenensteden, Shiyan. Van haar ouders mocht ze kiezen tussen badminton, basketbal en tennis. Het werd tennis, ze was goed en toen ze 8 jaar was, verhuisde ze naar Wuhan, waar ze voor een periode van 4 jaar in een nationaal trainingscentrum terechtkwam.



Het was een zware tijd zei Zheng die haar ouders plots veel minder zag. Maar talentscouts hadden haar ondertussen wel opgemerkt, ze tekende al op haar 11e een contract met het managementbureau IMG, kwam via een korte tussenstop in Florida bij Nick Bollitieri in Peking terecht.



En daar werd ze gepolijst door Carlos Rodriguez, jawel de ex-coach van Justine die in Peking de academie van Henin leidde. Zheng werkte dagelijks 1,5 uur met Rodriguez

en hij bracht haar meer techniek, tactiek en winnaarsmentaliteit bij. Zheng zegt dat de basis van haar succes nu door Rodriguez werd gelegd.



Ik droom al van de grote podia sinds ik als 8-jarige Li Na een grandslamtitel zag winnen. Ik ben klaar voor Swiatek. Ik wil zien wat ik tegen haar kan doen. Qinwen Zheng

De voorbije 2 jaar, 2020 en 2021, bracht Zheng door op het ITF-circuit, zeg maar het professionele instapcircuit met beperkt prijzengeld en beperkte punten. Zheng deed het goed. Ze steeg al snel van plaats 630 naar plaats 126 eind vorig jaar. Nu is ze net geen top 50.



Dit jaar begon prima voor Zheng, op het grote WTA-circuit trouwens. Ze speelde in Melbourne de halve finale op het voorbereidingstoernooi op de Australian Open en nog in Melbourne plaatste ze zich voor haar allereerste grandslamtoernooi. Ze won er ook haar eerste match en ging er dan uit tegen Sakkari.



En hier in Parijs stoomt Zheng door. De stunt kwam er in de 2e ronde toen ze ex-nummer 1 en ex-winnares Simona Halep uitschakelde. Nu neemt ze het op tegen Iga Swiatek.



“Ik kijk er enorm naar uit”, zegt Zheng. “Ik heb geen schrik, neen, ik wil op de grote podia spelen. Daar droom ik al van sinds ik als 8-jarige Li Na een grandslamtitel zag winnen. Zij is mijn grote voorbeeld."



"Ik ben ook gegroeid als speelster. Ik zie het spel ook veel beter, ik sla niet alleen meer hard. Ik weet ook wanneer ik dat moet doen. Ik ben klaar voor Swiatek. Ik wil zien wat ik tegen haar kan doen”.