Thierry Neuville zakt weg na technische problemen, Tänak leidt in Rally van Sardinië

13 uur 05. Neuville heeft weer technische problemen, Tänak op kop. De Est Ott Tänak (Hyundai) staat na vijf ritten in Sardinië aan de leiding. De wereldkampioen van 2019 heeft een voorsprong van 3,7 seconden op de Fin Esapekka Lappi (Toyota) en 8,9 seconden op de Fransman Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) had gisteravond de eerste rit gewonnen, maar kende vandaag tijdens de vijfde rit problemen met de versnellingsbak. Hij is nu 10e op 2 minuten. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) staat 2 plaatsen boven Neuville en volgt op 42,5 seconden van Tänak. Pech was er ook voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Die moest na een mechanisch probleem (waterlek) opgeven. Hij was de dag nochtans begonnen met een snelste tijd in de tweede rit en stond op dat moment eerste in het klassement. Hij kan zaterdag hernemen, met een flinke tijdstraf. .