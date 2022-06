Thierry Neuville is de eerste leider in de Rally van Sardinië

clock 19:53

19 uur 53. Neuville zet meteen de toon in Sardinië. Thierry Neuville is uitstekend gestart aan de Rally van Sardinië. De Belg prijkt na de 1e dag aan de leiding, met een minieme voorsprong op de Japanner Takamoto Katskuta. WK-leider Kalle Rovanperä prijkt op de 4e stek. Nadat Neuville eerder op de dag al de snelste was tijdens de shakedown, won hij donderdagavond de 3,23 km lange superspecial die uitgetekend was op een gevarieerd parcours, bestaande uit asfalt en gravel. Op vrijdag begint het echte werk. Dan krijgen de deelnemers aan de rally van Sardinië 8 klassementsritten voor de wielen geschoven. Met temperaturen van 35 graden Celsius belooft het een warme dag te worden. .