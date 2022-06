Rotseizoen van Thierry Neuville duurt voort: hij rijdt zijn auto in de prak op Sardinië

clock 11:48 11 uur 48. Neuville valt uit na crash. De inhaalrace van Thierry Neuville in Sardinië, na eerdere technische problemen, is in de 12e rit abrupt tot een einde gekomen. Na een crash is Neuville gedwongen om zijn Hyundai definitief in de garage te parkeren. Neuville ziet zo weer een karrenvracht punten door zijn neus geboord. WK-leider Kalle Rovanperä is namelijk zelf ook niet aan een al te beste rally bezig. Halfweg zaterdag staat hij pas op de 6e plaats. Zijn landgenoot Esapekka Lappi moest dan ook nog opgeven toen hij aan de leiding reed. Die leiding is nu voor de Est Tänak. . Neuville valt uit na crash De inhaalrace van Thierry Neuville in Sardinië, na eerdere technische problemen, is in de 12e rit abrupt tot een einde gekomen. Na een crash is Neuville gedwongen om zijn Hyundai definitief in de garage te parkeren.



Neuville ziet zo weer een karrenvracht punten door zijn neus geboord. WK-leider Kalle Rovanperä is namelijk zelf ook niet aan een al te beste rally bezig. Halfweg zaterdag staat hij pas op de 6e plaats. Zijn landgenoot Esapekka Lappi moest dan ook nog opgeven toen hij aan de leiding reed. Die leiding is nu voor de Est Tänak.

Na de tweede dag in de Rally van Sardinië prijkt Thierry Neuville op de 9e stek, op ruim 2 minuten van leider Esapekka Lappi. Na zijn moeilijke ochtend slaagde Neuville er niet in om weer terrein goed te maken. De Belg moest vrede nemen met de 7e chrono in de 6e chronorace en werd 4e in de 7e race. De laatste twee specials werden geannuleerd.



Na zijn moeilijke ochtend slaagde Neuville er niet in om weer terrein goed te maken. De Belg moest vrede nemen met de 7e chrono in de 6e chronorace en werd 4e in de 7e race. De laatste twee specials werden geannuleerd.

De Est Ott Tänak (Hyundai) staat na vijf ritten in Sardinië aan de leiding. De wereldkampioen van 2019 heeft een voorsprong van 3,7 seconden op de Fin Esapekka Lappi (Toyota) en 8,9 seconden op de Fransman Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) had gisteravond de eerste rit gewonnen, maar kende vandaag tijdens de vijfde rit problemen met de versnellingsbak. Hij is nu 10e op 2 minuten. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) staat 2 plaatsen boven Neuville en volgt op 42,5 seconden van Tänak. Pech was er ook voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Die moest na een mechanisch probleem (waterlek) opgeven. Hij was de dag nochtans begonnen met een snelste tijd in de tweede rit en stond op dat moment eerste in het klassement. Hij kan zaterdag hernemen, met een flinke tijdstraf.



Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) had gisteravond de eerste rit gewonnen, maar kende vandaag tijdens de vijfde rit problemen met de versnellingsbak. Hij is nu 10e op 2 minuten.



De Finse WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) staat 2 plaatsen boven Neuville en volgt op 42,5 seconden van Tänak.



Pech was er ook voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Die moest na een mechanisch probleem (waterlek) opgeven. Hij was de dag nochtans begonnen met een snelste tijd in de tweede rit en stond op dat moment eerste in het klassement. Hij kan zaterdag hernemen, met een flinke tijdstraf.

Thierry Neuville is uitstekend gestart aan de Rally van Sardinië. De Belg prijkt na de 1e dag aan de leiding, met een minieme voorsprong op de Japanner Takamoto Katskuta. WK-leider Kalle Rovanperä prijkt op de 4e stek. Nadat Neuville eerder op de dag al de snelste was tijdens de shakedown, won hij donderdagavond de 3,23 km lange superspecial die uitgetekend was op een gevarieerd parcours, bestaande uit asfalt en gravel. Op vrijdag begint het echte werk. Dan krijgen de deelnemers aan de rally van Sardinië 8 klassementsritten voor de wielen geschoven. Met temperaturen van 35 graden Celsius belooft het een warme dag te worden.



Nadat Neuville eerder op de dag al de snelste was tijdens de shakedown, won hij donderdagavond de 3,23 km lange superspecial die uitgetekend was op een gevarieerd parcours, bestaande uit asfalt en gravel.



Op vrijdag begint het echte werk. Dan krijgen de deelnemers aan de rally van Sardinië 8 klassementsritten voor de wielen geschoven. Met temperaturen van 35 graden Celsius belooft het een warme dag te worden.



clock 19:52 19 uur 52. Het wordt interessant om te zien wat de bandenkeuze van vandaag is vergeleken met die van morgen. Thierry Neuville. Het wordt interessant om te zien wat de bandenkeuze van vandaag is vergeleken met die van morgen. Thierry Neuville

