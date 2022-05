Na de teleurstelling volgt trots bij Nina Sterckx: "Ik heb het niet zo goed gedaan en pak toch brons"

Nina Sterckx herhaalde dus haar bronzen prestatie van op het vorige EK, maar onze landgenote geeft toe dat er initieel toch wat sprake was van "teleurstelling."

"Waarom teleurstelling? Omdat ik er iets meer van verwacht had. Ik voelde dat er meer inzat en dat ik er niet alles heb uitgehaald, maar achteraf is dat ook een teken dat ik heel erg blij met deze medaille mag zijn."

Sterckx verklaart: "Ik heb het niet zo goed gedaan en toch pak ik nog brons. Dat is supergoed, want ik doe als laatstejaarsjunior mee bij de senioren. Dat toont aan dat er nog ruimte is voor verbetering."

"Ik doe ook 1 kilogram beter dan op het WK voor junioren, waar ik goud pakte. Ik boek dus nog altijd vooruitgang."

Al was Sterckx dus niet helemaal tevreden. "De omstandigheden maakten het moeilijk om volledig in de wedstrijd te zitten."

"Ik heb mijn concurrentie misschien wat verkeerd ingeschat, mijn concentratie was iets minder en ik had ook last van energiedipjes."

"Ik ben nog jong", besluit de tiener na haar tweede EK-medaille. "Ik mag nog over heel veel dromen, maar alles moet blijven meezitten."