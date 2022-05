Maak kennis met lacrosse, een groeiende sport in België: "De snelste sport op 2 benen"

Maar lacrosse is buiten een erg fysieke sport ook behoorlijk technisch. "Het wordt de snelste sport op twee benen genoemd", horen we van Lidewij Deroo van de Ghent Gazelles.

Op de nieuwe velden in Lubbeek treffen we de Belgische competitiefinales bij de mannen en de vrouwen. Meteen blijkt dat lacrosse niet voor doetjes is. Het gaat er stevig aan toe. "Lacrosse is een beetje zoals ijshockey op gras", verklaart Yarrid Dictus van de Red Rhinos Bonheiden.

Door het ondiepe netje is lopen met de bal zelfs geen evidentie. Charlotte Van Couter: "Je hebt er een bepaalde techniek voor nodig, de zogenaamde cradle. Dat proberen we zo snel mogelijk aan te leren aan nieuwe spelers."



En nieuwe spelers zijn er meer en meer. De sport zit in de lift. Dat is ook Lidewij Deroo opgevallen: "Er is een nationale ploeg en er komen voor het eerst jeugdcompetities." Er zijn intussen 12 clubs in België. Bovendien wordt lacrosse in 2028 toegevoegd aan het olympisch programma.



"Op de Olympische Spelen zal een variant op field lacrosse gespeeld worden in teams van 6 op een kleiner veld", zegt Charlotte Van Couter. "Het wordt een grote aanpassing om het spel met 6 te leren", zegt Yarrid Dictus.



"Uiteraard mikken we erop om ons te plaatsen, maar we weten natuurlijk dat de kans klein is als alle landen wereldwijd zich kunnen plaatsen", besluit Lidewij Deroo.