Leuven en Mechelen sneuvelen in de kwartfinales van de BNXT play-offs

21 uur 58. Mechelen en Leuven sneuvelen. Mechelen en Leuven hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de BNXT play-offs. Beide Belgische clubs hadden hun heenwedstrijd in de kwartfinales nochtans gewonnen, maar in de terugmatch liep het voor allebei mis. Kangoeroes Mechelen, de Belgische vicekampioen, verdedigde tegen Groningen een bonus van 2 punten na de winst in de heenmatch. Het team van coach Kristof Michiels leek voor eigen volk lange tijd op weg naar de halve finales en ging het slotkwart in met mooie bonus. In de laatste 10 minuten kon Groningen de situatie nog omkeren. Met een flink slotoffensief knokten de Nederlanders zich naar een 85-89, waarmee het net genoeg had om de nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. In Leiden-Leuven was het minder spannend. Leuven had de heenwdstrijd gewonnen met 14 punten verschil, maar voor eigen volk tapte Leiden uit een ander vaatje. Bij de rust hadden de Nederlanders al een kloof van 14 punten en die werd in de 2e helft nog verder uitgediept: 81-59. In de halve finales doet Oostende als laatste Belgische club zijn intrede. De Belgische kampioen neemt het dan op tegen Leiden. Groningen treft de Nederlandse kampioen Den Bosch. Voor de uiteindelijke winnaar van de 1e editie van de BNXT League is er nog een Europees ticket weggelegd. .