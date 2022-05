Gehoord in De Tribune: "Sprinten? De ploeg is vooral blij dat Evenepoel kalmer is geworden"

"Ik hoor dat Evenepoel op trainingskampen vroeger nooit deelnam aan sprintjes en nu wel. Of hij nu in ronde dit opeens gaat gebruiken om bonificatieseconden te sprokkelen? Dat weet ik zo niet."

"Het was een sprint in de Ronde van Noorwegen in een groepje van acht. Dat moeten we relativeren."

"Door zijn sprintzege in een beperkt bezette Ronde van Noorwegen wordt zijn verbeterde sprintsnelheid nu overal besproken, maar we moeten opletten met dat er nu te sterk uit te lichten", vindt Christophe Vandegoor.

Remco Evenepoel is bezig met details. Wist hij na zijn eindzege in Noorwegen echt niet dat hij met acht zeges mee aan de leiding staat van meeste overwinningen dit seizoen? Voorlopig een meer dan Tadej Pogacar.

"In de Giro heeft hij vorige jaar voor een seconde gesprint tegen Egan Bernal en daarna was de teneur toch dat hij in de toekomst niet meer op die manier met zijn krachten zou woekeren voor een seconde."



Ja, Remco Evenepoel is explosiever geworden. Dat zie je aan zijn breder geworden dijen, maar vooral zijn hoofd is geëvolueerd. Dat is belangrijker na zijn vreselijke val en de lijdensweg daarna.

"Dat is de evolutie die ik toch ook vooral wil benadrukken", zegt Christophe Vandegoor. "Iedereen kan zien dat Evenepoel kalmer is geworden. Oké, de duw in de Brabantse Pijl aan Ben Turner van Ineos Grenadiers is nog niet zo lang geleden, maar het gaat echt de goeie kant op. Dat merk je ook in interviews."