De tango van Mathieu in beeld: hoe Van der Poel Italië verleidde (en afstootte)

Beginnen doen we in de allereerste etappe in Boedapest, waar Mathieu van der Poel meteen bewees dat hij niet voor een pleziertripje naar de Giro was gekomen. Van der Poel won met een machtssprint en greep de eerste roze trui.

In de tijdrit, de dag nadien, bevestigde hij zijn goede benen. Met een onverhoopte tweede plaats behield hij zijn roze trui. Uiteindelijk reed Van der Poel drie dagen in het roze, parmantig gezeten op een bijpassende roze fiets. Italië was verkocht.