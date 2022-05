Belgisch acrogym-duo wil nog één keer samen schitteren op World Games

Bram Röttger kwam speciaal voor Helena Heijens terug uit turnpensioen. Hij stopte in 2018 nadat hij op het WK de bronzen medaille gehaald had samen met zijn toenmalige turnpartner Marte Snoeck. Maar omdat Heijens haar vaste partner verloor aan blessures, keerde Röttger tegen alle verwachtingen in terug op de mat.

"Ik had op voorhand niet durven te dromen dat ik terug zou keren, gelukkig was er met Helena meteen een klik op training", vertelt Röttger over zijn onverwachte comeback.

"In het begin was het moeilijk omdat je niet weet of het zal klikken. Vertrouwen hebben in elkaar is in onze sport heel belangrijk, want zonder vertrouwen durf je minder, maar al snel kwam het goed", legt Heijens uit.