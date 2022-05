België heeft nieuw schaatstalent: Nederlandse Van Elst kiest voor onze driekleur

In maart van dit jaar werd Van Elst nog door de Nederlandse bondscoach Coopman gekozen bij de selectie van de teamsprint voor het WK in Hamar, in Noorwegen. Dat zou haar internationale debuut geweest zijn.



Maar net voor het WK begon, werd ze uit het team gezet en vervangen door Femke Kok. Het Nederlandse team sprintte dan wel naar de gouden medaille, toch was Van Elst bijzonder ontgoocheld over de manier van werken van de Nederlandse bondscoach.

Enkele maanden later kiest Van Elst dus voor België. Ze belooft een mooie aanwinst te zijn voor ons land: haar beste tijden op de 500 meter (38"03) en de 1.000 meter (1'15"58) liggen ruim onder de huidige Belgische records (500 meter is 38"66 en 1.000 meter is 1'16"46).

Het afgelopen seizoen schaatste Van Elst voor het team Worldstream, maar omdat Jutta Leerdam, de kopvrouw van de ploeg, naar Jumbo-Visma trekt, houdt het team op te bestaan. Daardoor zal Van Elst trainen bij de Noorse langebaanploeg Skøytelandslaget met het oog op de Olympische Winterspelen van 2026.