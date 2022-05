Belg bij Nottingham Forest: "Hype was enorm, er kwamen 50.000 mensen vieren"

De sfeer in Nottingham na de promotiefinale was uitgelaten. "De promotie is hier enorm gevierd", vertelt Tom Nijs, deeltijds hospitality manager bij de club. "Maandag was er de parade van de spelers door de stad en als ik zou moeten gokken, denk ik dat er toch 50.000 mensen waren."

"Het stadion is wat verouderd, maar er kunnen 30.000 mensen in en de afgelopen maanden was het altijd uitverkocht. Er was wel een hype. Nottingham is er al een paar keer dichtbij geweest, maar ook al een aantal keer heel ver weg", lacht Tom. "Dus het leefde wel dat het dit keer misschien echt zou lukken."

"De mensen die komen kijken, zijn ook echt van Nottingham zelf. Het is een jonge stad met twee universiteiten. Ze kunnen dus nog meer volk trekken, maar ze moeten geen moeite doen. De club is onderdeel van de plaatselijke cultuur hier."



"Die sfeer in het stadion is ook ongelooflijk, zeker de laatste maanden. Wat apart is bij Nottingham zijn die veldbestormingen op het einde van het seizoen. Daar heeft de club een beetje een traditie in, maar intussen is dat overgewaaid naar andere stadions."

"In de laatste thuismatch tegen Sheffield United gebeurde het weer. Wij zaten in de loges te kijken en dat veld was op een paar minuten tijd helemaal vol."