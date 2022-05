Vandenbempt: "Het zit in het DNA van Real om de CL-finale te winnen"

De bookmakers keken zaterdagavond vooral in Engelse richting, maar een uitgekookt Real Madrid deed in de Champions League-finale wat het al het hele seizoen doet: overleven en aan het eind van het verhaal tóch winnen.

"Ook voor mij was de zege van Real enigszins onverwacht", vertelde Peter Vandenbempt, die gisteren aanwezig was in Parijs. "Real Madrid zat dit jaar toch in een soort overgangsseizoen, dat gaf Thibaut Courtois zelf ook aan."

"Maar toch speelden ze kampioen in Spanje, de vroegste titel sinds de jaren 90. En nu winnen ze ook de CL, als underdog, maar ook als grote specialist van het toernooi. Vooral de manier waarop het onderweg is gelopen, is voor de eeuwigheid. Zelfs als het de finale had verloren, zou deze campagne herinnerd worden als het toernooi van Real Madrid."

"Real was in deze CL vaak de mindere ploeg, maar won telkens"

Het was een heel frustrerende avond voor Liverpool, dat zijn tanden stukbeet op een Belgische muur. "Even frustrerend als voor de vorige drie tegenstanders van Real", ziet Vandenbempt. "De Spanjaarden waren telkens de mindere ploeg. Vooral tegen PSG en City, in mindere mate tegen Chelsea."

"Maar die ploegen lieten het telkens na om Real uit te tellen. En Real hoeft niet de betere te zijn om toch te winnen. Ze slagen er telkens in om toch te overleven onder de druk. Dat is het verhaal van hun hele Champions League-campagne." "Ze wonnen dankzij de klasse van Courtois en Benzema, de juiste wissels op de juiste momenten van coach Ancelotti en vooral de efficiëntie. Dat is de grote kracht van Real." "Het zit in hun DNA: als ze in de finale van de CL komen, dan zijn ze er gewoon van overtuigd dat ze die ook winnen. Sinds de jaren 80 verloren ze geen finale meer en wonnen ze er acht. Dat kruipt toch in de hoofden van de tegenstanders."

Karim Benzema was van levensbelang voor Real in de voorbije CL-campagne.

Over Courtois: "De strafste CL-finale ooit van een doelman"

De internationale pers strooide met superlatieven om de prestatie van Thibaut Courtois, de man van de match, te beschrijven. "Ik heb met alsmaar stijgende verbazing naar Courtois gekeken", stak ook Vandenbempt de lof niet weg. "Het is een kenmerk van de allergrootsten om het allerbeste niveau te halen op de allergrootste momenten. Dat is wat Courtois gisteren heeft gedaan. Ik moest denken aan Iker Casillas - het grote idool van Courtois - die in de finale van 2002 met bepalende saves ervoor had gezorgd dat Real de beker won en niet Leverkusen."

"Courtois is daar gisteren nog over gegaan", klinkt het stellig. "Ik ben het eens met specialisten die zeggen dat dit de strafste finale van een doelman is in de finale van de belangrijkste Europese beker. Hij pakte uit met 9 saves: een record sinds het begin van de telling."

Ik denk dat we Preud'homme en Pfaff niet beledigen als we zeggen dat Courtois de beste Belgische doelman ooit is. Peter Vandenbempt

"Real kreeg deze hele campagne 130 doelpogingen tegen. Courtois heeft de voorbije maanden gewoon in een schietkraam gestaan. Het is dan ook een mirakel dat Real deze CL heeft kunnen winnen. Real is in de finale geraakt door twee spelers, de voorste en de achterste: Benzema en Courtois."

Is Courtois na gisteren de beste Belgische doelman ooit? "Dat is een moeilijke vergelijking, want we hebben enkele Belgische doelmannen gehad die top waren op het allerhoogste niveau, het WK. Denk maar aan Preud'homme of Pfaff. Maar ik denk dat we die twee topkeepers niet beledigen als we zeggen dat Courtois de allerbeste is uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal."

Thibaut Courtois pakte in de finale uit met een wereldprestatie.

"Toen er fans over hekken klommen dacht ik aan Hillsborough"