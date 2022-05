Stevige kater voor Sasja: het geeft voorsprong weg, Eupen promoveert naar BeNeLiga

Sasja speelde van 1958 tot 2019 onafgebroken in de hoogste klasse van het handbal bij de mannen in België. Geen enkele ploeg deed beter. In die periode ging Sasja met 6 landstitels en 1 BeNeLiga-kampioenschap lopen.

Maar in 2019 was er dus de degradatie van de traditieclub naar 1e nationale. Na 3 seizoenen kreeg de club uit Hoboken de kans om terug te keren naar de elite van ons handbal. Daarvoor moest het enkel concurrent Eupen in een rechtstreeks duel zien te verslaan.

Daar leek Sasja in te slagen, want het lag bijna de hele wedstrijd in poleposition. Bij de rust stond het 15-12 en in de 2e helft werd de kloof zelfs uitgediept tot 22-17.

Maar plots leek de titelstress toe te slaan bij Sasja, waar de ballen er niet meer invlogen, terwijl bij Eupen plots alles wél lukte. Eupen maakte gelijk, kwam zelfs even op voorsprong en kon bij 27-27 de laatste aanval van Sasja afslaan, waardoor de ploeg uit de Oostkantons het feest mocht inzetten in sportzaal Sorghvliedt.