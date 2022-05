Renaat Schotte over nieuwe roze trui Jai Hindley: "Kan beter worden dan Cadel Evans"

De sterrenformatie Ineos leek na een fantastisch voorjaar op weg naar een nieuwe eindzege in een grote ronde, maar op de Fedaia brak Carapaz: "In de tijdritten is Carapaz telkens beter dan Hindley gebleken, maar de afstand is veel te kort om in Verona nog een omwenteling te verwachten."

"Na onder meer de zege van Van Baarle in Parijs-Roubaix hoeft dit geen drama te zijn voor Ineos, maar het zal daar zeker een ontgoocheling zijn. Er werd gefluisterd dat Carapaz hier werd uitgespeeld om de moordende concurrentie met Pogacar in de Tour te ontwijken. Ik ben benieuwd wat ze nu in de Tour zullen doen."