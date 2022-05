IN BEELD: Kevin De Bruyne groet de jeugdspelers op de KDB Cup in Drongen

De Bruyne speelde gisteren een wedstrijdje mee in het BV-toernooi waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Hij viel in voor Team Aster en bracht zo misschien nog wat extra geld in het laatje.

Vandaag dook de spelverdeler van Manchester City en de Rode Duivels opnieuw op in Drongen, waar het voor hem allemaal begon.

Hij groette er de jonge spelers van Manchester City, nam even plaats in de dug-out en ging nadien op de foto met de fans. Ook enkele handtekeningenjagers kwamen niet van een kale reis terug.

De Bruyne is niet de enige grote naam die van de partij is in Drongen. Hein Vanhaezebrouck en Carl Hoefkens, hoofdtrainers van KAA Gent en Club Brugge speurden er naar nieuw talent bij hun jeugdploegen. Ook Patrick Kluivert was aandachtig toeschouwer.