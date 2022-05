Vier jaar na de avond die zijn carrière overschaduwde: hoe is het nog met Loris Karius?

Liverpool - Real Madrid rijt oude wonden open. Vier jaar geleden was Loris Karius (28) de schlemiel van de voetbalwereld met twee flaters in de Champions League-finale. Vandaag overschaduwt die ene avond nog steeds zijn carrière.

In de lange geschiedenis van de Champions League was de tragiek rond één speler zelden zo groot. Nu Liverpool en Real Madrid opnieuw tegenover elkaar staan in de meest bekeken wedstrijd van het jaar, komen grapjes uit het verleden weer naar boven. Vaak met Lorius Karius als middelpunt van spot. Vier jaar geleden beleefde de Duitser in Kiev de donkerste avond uit zijn carrière. De doelman van Liverpool, die toen de voorkeur kreeg op Simon Mignolet, ging in de verloren finale tegen Real twee keer flagrant in de fout. Kort na rust - bij een stand van 0-0 - verdween een ongelukkige uitgooi van Karius via het been van Benzema in doel. In de slotminuten liet de keeper zich ook verrassen door een houdbaar schot van Bale, dat voor de 3-1 zorgde. Pijnlijk.

De arme Loris Karius was het lachertje van het internet.

"Avonden als deze kunnen je carrière vernietigen", sprak legende Oliver Kahn profetische woorden.



Dat achteraf bleek dat Karius net voor zijn twee missers een hersenschudding had opgelopen door een botsing met Ramos verdween in de vergetelheid.

Vijfde doelman

Karius had zijn stempel van blunderdoelman beet. Zijn toekomst bij Liverpool was door één wedstrijd gekraakt. De Reds haalden snel Alisson Becker weg bij AS Roma om de supporters te sussen, Karius verpatste men aan het einde van de mercato op uitleenbasis aan Besiktas. Bij de Turkse topclub kwam Karius over twee seizoenen verspreid in totaal 55 keer in actie. Geregeld bevestigde de Duitser daarin waarom Liverpool hem in 2016 weggeplukt had bij Mainz, waar hij bekend stond als een jongen met een enorm potentieel. Alleen trokken een aantal blunders in de Europa League toch weer de aandacht. Opnieuw vergezeld van hoongelach.



Na een dispuut rond onbetaalde salarissen liet Karius Turkije uiteindelijk achter zich. Een nieuwe uitleenbeurt aan Bundesliga-club Union Berlin volgde. Al zou Karius daar amper vijf keer in actie komen. Net op het moment dat de carrière van Karius volop had moeten bloeien, zat ze ontegensprekelijk in het slop.