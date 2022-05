Red Lion Alexander Hendrickx verliest eerste finaleduel met Pinoké, ondanks twee doelpunten

Een uitverkocht huis en veel spektakel. Het eerste duel tussen Pinoké en Bloemendaal was een echte titelkraker. Toch begon de wedstrijd in mineur voor de thuisploeg, het kwam al vroeg op achterstand na een doelpunt van Thierry Brinkman.

Bloemendaal bleef gevaarlijk en nam de wedstrijd in handen, maar Pinoké gaf zich niet zomaar gewonnen en vocht zich terug in de wedstrijd. Strafcornerkanon Alexander Hendrickx pushte de gelijkmaker tegen de netten.

Daarna was Pinoké de betere ploeg en werd het steeds gevaarlijker. Via een fraaie goal van Niklas Wellen kwam de verrassing van het seizoen zelfs op voorsprong. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten. Tim Swaen hing de bordjes opnieuw in evenwicht na een strafcorner: 2-2.

In het derde kwart waren beide ploegen lange tijd aan elkaar gewaagd. Het was wachten op een dood spelmoment om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Pinoké kreeg een nieuwe strafcorner, het sein voor Alexander Hendrickx om de messen te slepen. De Red Lion pushte snoeihard raak.