Wat een dag: woensdag verraste Club Brugge met de snelle aanstelling van Carl Hoefkens en nauwelijks waren de artikels daarover geschreven of Vincent Kompany vertrok bij Anderlecht. Voeg daar de zoektocht van Racing Genk en Antwerp aan toe en de onduidelijkheid rond Mazzu en je weet dat Peter Vandenbempt stof genoeg had om een halfuur te praten in een extra De Tribune.