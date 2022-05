België opent meteen met zilver voor Maxime Hordies op het EK paracycling

clock 20:35

20 uur 35. 1e Belg in actie, 1e medaille. Sterke start voor de Belgen in Oostenrijk. In de MH1-klasse kon Maxime Hordies beslag liggen op de zilveren medaille in de tijdrit. Hij legde de 17,8 kilometer af in 41'20"69. Morgen zijn er heel wat nieuwe kansen voor België, want dan komen nog 5 landgenoten in actie: Tim Celen, Louis Clincke, Niels Verschaeren en de duo's Thomas/Goeman en Hoet/Monsieur. .