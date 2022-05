Turnster Dorien Motten over actieplan Gymfed: "Nu ook toepassen in de praktijk"

Het actieplan van de Gymfed kwam er na klachten over grensoverschrijdend gedrag en is voortgevloeid uit de conclusies en aanbevelingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie.



"Ze zijn stevig aan de slag gegaan", zegt Dorien Motten over het lijvige actieplan. "Het is netjes, zeer uitgebreid. Het is een soort template voor de toekomst. Op papier oogt het zeker goed. Het belangrijkste wordt om dit nu ook toe te passen in de praktijk."



Motten blijft op dat vlak op haar hoede. "Na al die jaren waarin we dingen meegemaakt hebben die niet door de beugel konden, blijft het bang afwachten of er ook effectief iets zal veranderen. Daar moeten we nu op toekijken."



"Het volledige vertrouwen is er nog niet, maar we hebben wel een open houding en zijn blij dat er iets gebeurt. De cultuur dat afzien bij topsport hoort, is heel diepgeworteld. Maar grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet bij. In een zware sport als turnen is dat een heel moeilijke cultuuromslag. De weg is zeker nog lang."



Motten hoopt ook dat de coaches strikt opgevolgd worden. "Dat is een van de belangrijkste punten. Er is gekozen om voort te gaan met de coaches die eigenlijk schuldig bevonden zijn in het rapport van de ethische commissie. Dan is het wel heel belangrijk om te evalueren wat hun fouten waren en op te volgen dat ze dat niet meer doen."