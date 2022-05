Kangoeroes-kapitein Wen Mukubu na zware infectie en coma: "Ik ben 21 kg afgevallen"

Een donderslag bij heldere hemel was het voor Wen Mukubu. De small forward speelde een topseizoen bij Kangoeroes Mechelen en werd eind april verkozen tot Belg van het seizoen in de BNXT League.

"Ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan omdat de pijn niet te harden was. Tegen mijn vrouw zei ik dat het voelde alsof ik ging sterven. Ik voelde een druk op mijn borst, kon moeilijk ademen en was licht in mijn hoofd. Normaal kan ik goed omgaan met pijn, maar zoiets had ik nog nooit gevoeld."

"Na een wedstrijd was ik helemaal uitgeput", legt Mukubu uit aan Sportweekend. "Ik heb toen een paar vrije dagen gekregen van de coach, maar thuis veranderde die vermoeidheid in hevige pijn."

"Het ging echt niet goed met me en ik begon toch heel bang te worden. Ik wilde mijn vrouw niet achterlaten met twee kinderen. Bovendien was ik ook bang voor mezelf. Ik ben nog jong en was nog niet klaar met mijn verhaal te schrijven."

"Nadat ik een korte periode in een coma gelegen had, moest ik voort revalideren op intensive care. Ik ben in die periode 21 kilo afgevallen."



"Op intensieve zorgen zijn er geen spiegels, enkel infusen en machines, dus kon ik mezelf pas aanschouwen toen ik weer op een normale kamer lag. Ik was geshockeerd toen ik mezelf zag. Ik woog nog maar 76 kilo. Gelukkig ben ik in twee weken al terug 8 kilo bijgekomen. Ik ben dus op de goede weg."

"Of mijn uitkijk op het leven veranderd is? Zeker weten. Als je 48 uur in een coma hebt gelegen, dan zet je dat wel aan het denken. Ik heb in mijn donkere tijden in het ziekenhuis veel gebeden en ik zet God nu op de eerste plaats, samen met mijn gezondheid en mijn familie. Basketbal komt daarna wel."