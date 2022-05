Julian Alaphilippe sluit aan op trainingskamp in Spanje: "Tour blijft een optie"

Quick Step-Alpha Vinyl komt regelmatig met een update over Alaphilippe naar buiten en vandaag klinkt die andermaal positief: "Na mijn laatste onderzoek in het ziekenhuis van Herentals kreeg ik groen licht om te trainen op de fiets", vertelt de wereldkampioen.



"Mijn long bleek volledig hersteld, al had ik nog veel last aan mijn ribben. Dat is ook normaal, dergelijke blessures hebben meer tijd nodig om te helen. Ik trainde vervolgens enkele dagen op de rollen, maar ik was toch gelukkiger toen ik weer echt de fiets op mocht."



"Het ging goed, ik voelde me niet onverwacht slecht en enkele dagen later werd er beslist dat ik zou aansluiten in de Sierra Nevada om daar weer mijn normale ritme proberen te vinden."



"Natuurlijk kan ik niet hetzelfde doen als de andere jongens. Maar ik ben superblij om hier te zijn: de sfeer is geweldig en de omstandigheden om te trainen zijn perfect."