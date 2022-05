Gymfed presenteert totaalplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek

De Vlaamse Gymfederatie heeft in totaal honderden acties gebald in één totaalplan, dat inzet op alle aspecten van de sport, luidt het in een persbericht.



Zo worden de opleidingen van trainers, de omkadering van jonge atleten, de interne werking van de gymnastiekwereld, de medische én de mentale opvolging bijgestuurd om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst maximaal te vermijden.



Dit is het sluitstuk van een lang traject, dat werd opgestart onder impuls van de minister na getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag. “Stap voor stap is er werk gemaakt van een sterker integriteitsbeleid”, zegt Weyts.



“Dit moet ervoor zorgen dat jonge sporters zich allemaal veilig kunnen voelen binnen hun eigen club.”



Weyts gaf in de zomer van 2020 topmagistraat Bart Meganck de opdracht om de getuigenissen grondig te onderzoeken. In het voorjaar van 2021 bracht de onafhankelijke onderzoekscommissie van Meganck conclusies en aanbevelingen uit.





Het was toen aan de Gymfed om echt aan de slag te gaan met deze aanbevelingen om het eigen integriteitsbeleid te versterken. Een speciale taskforce met 14 leden – onder wie interne en externe experts én vertegenwoordigers van de atleten, de ouders en ex-gymnasten – nam die opdracht op zich.