Dudenpark speelt hoofdrol in Allez l'Union: "Zal Real Madrid hier komen spelen?"

Het sprookje van Union kreeg dit seizoen geen sprookjeseinde. In de reeks Allez l'Union krijgen we wel elke week een kijkje achter de schermen van de Brusselse club. In de voorlaatste aflevering gaat het over het mythische Joseph Marienstadion.

Buurtbewoners krijgen uitleg: "Dat is hier gewoon niet mogelijk"

Voor aanvang van het seizoen in 1A heeft Union de buurtbewoners uitgenodigd in het stadion. Want er zal ook voor hen wel wat veranderen nu de Brusselse club weer op het hoogste niveau speelt. "Een wedstrijd tegen Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, ... dat is toch wat anders dan tegen Virton", legt CEO Bormans uit. "Alles zal toenemen, dat is duidelijk. Twee of drie uur voor de match kan er niemand meer door." En daar hebben de mensen toch wat vragen bij. "Dit zie je toch nergens anders. Je impliceert zelf ook al dat eersteklassevoetbal op deze locatie eigenlijk niet kan. Het is hier gewoon niet mogelijk."

Ongeloof bij rondleiding: "Gaat Real Madrid hier komen spelen?"

Maar het mythische stadion spreekt ook tot de verbeelding. Zo geeft Kurt Deswert, een voetbalhistoricus, er rondleidingen. "Van buitenaf kan je nog perfect kijken naar wat er in het stadion gebeurt. Er zijn ook foto's, zeker uit de jaren 30, als het dan Brusselse derby was tegen Daring dat de mensen in de bomen klommen om naar de matchen te kijken. Ik denk dat Union de ploeg is die de meeste zwartkijkers heeft gehad in de geschiedenis van het Belgische voetbal." De beschermde gevel wordt druk gefotografeerd, maar er is toch ook een vrouw die wat verbaasd is. "Stel dat we 1e worden, gaat Real Madrid dan hier komen spelen?"

De Union-spelers zijn wel fan: "Wij hebben geen fancy kleedkamer nodig"

In het begin van de aflevering vertelt Casper Nielsen dat zijn vrienden lachen als ze het stadion zien. "Maar na de eerste match zei mijn familie bijvoorbeeld meteen dat het hier bijzonder was. We hebben hier een extra speler." En ook zijn ploegmaats treden hem bij. Zoals Burgess: "Dit is een stuk geschiedenis. Meer dan 100 jaar geleden werd er hier ook gespeeld. Spanje heeft hier ook gespeeld tijdens de Spelen van 1920." "We hebben geen flashy kleedkamer nodig. Ik heb al spelers van andere clubs horen klagen over ons stadion, maar ik vind dit een fantastische plek. Met het bos op de achtergrond en de sfeer. Ik hou ervan."