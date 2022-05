De balans na 1 jaar Conference League: "Als Feyenoord wint, is de opzet geslaagd"

Vanavond staat de finale van de allereerste Conference League op het programma. Feyenoord en AS Roma strijden in Tirana om de beker. Is het nieuwe Europese toernooi een succes? Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana bespreken het in de podcast De Tribune.

Een derde Europese Beker om de "kleinere clubs" ook de kans te geven om zich te tonen op het Europese strijdtoneel. Dat was - kort samengevat - de insteek van de nieuwe Conference League. Vanavond kent de eerste editie haar ontknoping.

"Een fijne competitie is het zeker, maar ik wil toch een kanttekening maken", vertelt Aster Nzeyimana in De Tribune. "Ploegen als Roma of Leicester zijn volgens mij toch niet de ploegen waar de Conference League oorspronkelijk voor is uitgevonden." "Deze beker is fantastisch nieuws voor de nummers 6 en 7 in de grote competities. Als je een kwakkelseizoen hebt, dan heb je steeds het vangnet van de Conference League om toch nog Europees te voetballen." "Kijk naar Roma, ze zijn een drama in de Serie A, maar kunnen toch nog een Europese beker winnen omdat ze nu eenmaal beter zijn dan een hoop van de teams in het toernooi."

Deze competitie opent perspectieven voor Belgische clubs. Peter Vandenbempt

"Je moet natuurlijk ergens beginnen", pikt Peter Vandenbempt in. "Het Europese avontuur van Feyenoord begon tegen Drita Gjilan uit de Kosovaarse competitie, dat was toen niet vanzelfsprekend. Je mag ook niet vergeten dat Roma in de groepsfase 6-1 ten onder ging tegen het Noorse Bodø/Glimt." "Dit is wel een oproep aan Belgische clubs", gaat hij verder. "Stel je eens voor dat Gent de finale zou spelen in de plaats van Feyenoord. Dat zou een geweldige gebeurtenis zijn, of dat het nu de Conference League of een andere Europese beker is. Deze competitie opent perspectieven voor onze clubs."

José Mourinho was in tranen nadat Roma zich gekwalificeerd had voor de finale.

Vanavond weten we dus wie de Conference League-beker voor het eerst in de lucht mag steken. Dat gebeurt trouwens niet in een mythische voetbaltempel, maar wel in de Arena Kombëtare in de Albanese hoofdstad Tirana. "De UEFA heeft de finale toch onderschat", aldus Vandenbempt. "Dat stadion heeft een capaciteit voor 22.500 fans. Dat kan Feyenoord alleen al vier keer vullen..." "Als ik mijn hart laat spreken, dan zeg ik dat Feyenoord het haalt met twee doelpunten van Dessers."

"Daar zou ik ook voor tekenen, maar ik ben toch beducht voor het cynische voetbal van Mourinho", besluit Nzeyimana. "Dat heeft hij in een jaar tijd er toch al echt ingeslepen bij zijn manschappen. Als Feyenoord wint, dan is de Conference League echt geslaagd in zijn opzet."



Cyriel Dessers